FEIL ÅRSTID: Sommerfugl i vinterland, eller i hvert fall vinterstids. (Foto: Privat)
Fjerde juledag dukket denne sommerfuglen opp i Arendal. 31.12.2016 kl 13:33

Bildet av denne fine fargerike sommerfuglen, et dagpåfugløye, ble tatt av Ingolf Birkeland på His i Arendal fjerde juledag. Den overlever vel ikke til sommeren, men vitner om mild vinter og om at vi er på vei retning lysere tider. Vi har for lengst slått fast en mild slutt på desember 2016, der denne hytteeieren tok plenklipperen fatt. annonse