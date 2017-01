Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Den første blåveisen er alt funnet BLOMST: Melina Kristiansen (1) med blomsterfunnet. (Foto: Privat) Ann Karin Samuelsen visste hvor de skulle se etter blåveis – i januar. 13.01.2017 kl 10:55

Tarald Reinholt Aas

Tlf: 957 78 354 – Vi har funnet blåveiser der før, men da gjerne i februar. I år gjorde vi det veldig, veldig tidlig, sier Ann Karin Samuelsen til Agderposten. Blåveisbildet av barnebarnet Melina Kristiansen på halvannet år ble først lagt ut på Sideblikk. Søndag 8. januar spirte to-tre av de vårlige blomstene på Klodeborg i Arendal. – Det var ikke store blomsten, men det var en blåveis, kommenterer bestemoren. Hun konstaterer at vinteren har vært særs mildt. I Agderposten har vi tidligere omtalt hytteboeren som klippet plenen like før nyttårsaften, og denne sommergjesten som kom flagrende.