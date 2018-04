Den ene kom i 139, den andre i 147 km/t annonse To førerkort ble beslaglagt på E18 i Grimstad onsdag kveld. 04.04.2018 kl 20:08 (Oppdatert 20:37)

Tarald Reinholt Aas

Tlf: 957 78 354

Fartskontrollen ble holdt mellom klokken 18.00 og 19.30 øst for E18-avkjøringen til Grimstad.

I det tidsrommet skiftet to bilister status til fotgjengere:

– To førere er fratatt førerkortet etter å ha kjørt for fort i 90-sonen. Farten var 147 km/ t og 139 km/t, opplyser Agder-politiet via Twitter.

Tidligere onsdag var det på Molland i Grimstad at UP fikk fangst.