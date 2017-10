Få full digital tilgang til alt innhold i 1 måned for kun 59,- Klikk her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse Deler av strømnett under vann: 1.300 har mistet strømmen i uværet STRØMSTANS: Over 1.300 kunder var mandag morgen berørt av strømstans i Agder-fylkene. (Foto: Skjermdump Agder Energi ) annonse 1.338 husstander på Agder hadde mistet strømmen mandag morgen. Her kan du sjekke strømsituasjonen fortløpende. 02.10.2017 kl 08:16 (Oppdatert 08:19)

Silje Bratland Roksvåg

Tlf: 959 16 725 Mandag morgen like før klokken 08 meldte Agder Energi at 1.338 kunder hadde strømstans. Ikke mange minuttene senere har tallet steget til 1.369. I Arendal var 666 kunder berørt klokken 07.45 mandag morgen. I Birkenes var 168 kunder rammet av strømstansen. «Feilsøk pågår. Vanskelige kjøreforhold i området. Deler av strømnettet ligger under vann.», opplyser Agder Energi Nett på sine nettsider. I Bygland hadde 354 kunder mistet strømmen mandag morgen. På kartet over kan du sjekke forholdene fortløpende, slik de rapporteres av Agder Energi Nett.

annonse