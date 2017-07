De vil ha Risør fri for plastikkposer Ut med plastikkposer: Engasjerte og ivrige elever i klasse 7A ved Risør barneskole. (Foto: Privat) Risør by: Plastposerfri by! (Foto: Privat) annonse INNSENDT: I våres ble Risør By og Risør kommune kontaktet av engasjerte og ivrige elever i klasse 7A ved Risør barneskole. Elevene hadde sett filmen om hvalen som døde og igangsatt et prosjekt som kartla hvordan plastikk ødelegger dyrelivet og naturen. 01.07.2017 kl 07:56 (Oppdatert 08:11)



Dette syntes de var så trist at de ønsket å gjøre noe konkret for å bedre miljøet og kom til at «plastikk-posefri by» var en flott ide.

Klassen skrev brev til politikere og forretninger for å be om støtte.

Risør By ønsket å støtte opp under engasjerte elever og bedring av miljø og utlyste en designkonkurranse for et handlenett i klassen.

Videre delte Risør kommune og Risør By på kostnaden med å produsere opp 500 stk handlenett.

Siste skoledag før sommerferien og siste dag på barneskolen inviterte barna representant for politikere og ledere for dagligvareforretninger til et treff.

Her overrakte de et handlenett til hver med en sterk oppfordring om å jobbe videre for at Risør skal bli Norges første plastikkposefrie by.

Som de sa; Om Risør gjennomfører dette vil helst sikkert andre byer følge etter slik at Norge blir plastikk-posefritt land.

Innsendt av

Unni Olimb Norman

Daglig leder Risør By