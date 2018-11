de Ruiter blir ordførerkandidat for SV i Arendal Toppkandidatene: Fra venstre Fredrik Wilhelm Schulze-Krogh, Amina Bitar, Inger Brokka de Ruiter og Einar Krafft Myhren. (Foto: Arendal SV) Inger Brokka de Ruiter er nominert som ordførerkandidat for SV i Arendal foran kommunevalget neste år. 22.11.2018 kl 08:41 (Oppdatert 08:43)

Brokka de Ruiter er kona til tidligere stortingsrepresentent Freddy de Ruiter i Arbeiderpartiet.

- Jeg brenner for rettferdighet, og vil kjempe for at likeverd og livskvalitet er første prioritet i kommunen vår! Barna er fremtiden! Da må tidlig innsats, nok ansatte og god kvalitet i barnehagene ha høy prioritet. Elevene på skolene skal undervises av kvalifiserte lærere, og vi må sikre et tilpasset skoleløp for elever som trenger det, ut i fra deres forutsetninger, sier hun i en pressemelding fra Arendal SV.

- Må sikre forsvarlig tilbud

- Sårbare mennesker med for eksempel funksjonshemming og psykisk utviklingshemming skal oppleve reel medbestemmelse og valgfrihet i livene sine. Eldre syke og pleietrengende skal sikres et verdig og forsvarlig tilbud. Vi må gjøre alt i vår makt for å skåne disse innbyggerne for flere usolidariske og urettferdige kutt i de kommunale tjenestene! skriver de Ruiter videre i pressemeldingen.

På andreplass på nominasjonslista er Einar Kraft Myhren. Deretter kommer Amina Bitar og Fredrik Wilhelm Schulze-Krogh.