De konservative mister flertallet i Parlamentet SLITER: Valget ble en skuffelse for statsminister Theresa May. De konservative partiet med statsminister Theresa May i spissen vil ikke oppnå flertall i Parlamentet, viser opptellingen etter valget i Storbritannia. 09.06.2017 kl 08:31

NTB

Like før klokken sju fredag morgen viste BBCs beregninger at de konservative vil mangle åtte representanter. Like etterpå ble det klart at partiet ikke oppnår flertall.

Med 16 plasser igjen å fordele, får de konservative 309 representanter, mens Labour får 258. Skotske SNP har 34 plasser, noe som er 21 færre enn ved forrige valg.

Til tross for tilbakegangen, er de konservative fortsatt størst. Heller ikke noe annet parti vil klare å oppnå flertall, og dermed er det duket for såkalt «hung parliament» – og en britisk mindretallsregjering i en eller annen form.

Sju av de konservative ministrene i Storbritannia nå mister sine plasser i Underhuset.

Ministrene Nicola Blackwood, Gavin Barwell, Rob Wilson, Jane Ellison, James Wharton og Simon Kirby, samt Ben Gummer, ministeren som forfattet det sterkt kritiserte tory-manifestet, mister sine plasser i Underhuset, skriver Daily Mailog The Independent.

Blackwood, som har en ministerpost i helsedepartementet under helseminister Jeremy Hunt, tapte sitt sete for kretsen Oxford West og Abingdon, til Liberaldemokratenes Layla Moran med 816 stemmer. I samme krets stilte for øvrig Larry Sanders, den tidligere amerikanske presidentkandidaten Bernie Sanders bror, til valg, for De Grønne.