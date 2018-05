De gikk i «hi» mens sola skinte PRATER OG SPILLER: Selv om skjermene har hovedfokuset, snakkes det mye mellom spillerne, Ronja Tesselaar Leiknes og Shamina Belegu. (Foto: ) KOS: Erling Christensen og Markus Emanuel Frøge Dønnestad koser seg med konsollspill. (Foto: ) MØRKT: En av de viktigste tingene på et dataparty, er at det er mørkt. Da ser du skjermen godt, og tastatur og mus med fargerike lys, sees ekstra godt. (Foto: ) annonse Det handler om å sitte foran skjermen sammen og ha det gøy med venner. Men med sola skinnende på utsiden, kjente også flere av deltakerne på absurditeten av å sperre seg inne i en mørk kjeller, mens været på utsiden var stikk motsatt. 12.05.2018 kl 19:46 (Oppdatert 20:52)

– Nå har jeg sittet her nesten hele dagen og spilt minecraft, og det har regnet på skjermen hele tiden, og så skinner sola så fint på utsiden, sier Shamina Belegu og lar ytringen henge litt i luften.

Sammen med Ronja Tesselaar Leiknes sitter hun innerst i diskoteket på Kilden ungdomsklubb i Arendal, som for anledningen er fylt opp med datautstyr og unge mennesker.

Begge spiller Minecraft, et blokkbasert spill der du skal bygge hus og andre konstruksjoner og kjempe for å overleve.

Praten går ivrig om byggingen, og de ler mye.

Sosial spilling

– Jeg spiller flere andre spill også, men når jeg er med Shamina, spiller jeg Minecraft. For det er det spillet hun har, sier Tessalaar Leiknes.

De to har sørget for å sove litt, noe som ofte er en av utfordringene på LAN-partiet. Litt bortenfor har en av deltakerne sovnet ved tastaturet, mens det ikke langt unna sitter to kompiser og spiller Lego-Star-Wars race, med en litt uventet vri.

Kos

Alle figurene har en fyldig bart.

– Hvorfor ikke? Det kostet bare 10.000 poeng i spillet å få de, det er jo gøy da, sier Erling Christensen. Sammen med Markus Emanuel Frøge Dønnestad sitter han godt plassert foran Playstation 3-maskinen, og koser seg. Snopet er selvfølgelig på plass: Tre store poser med knasende godhet.

– Det er viktig, men vi deler jo, skal du ha? Sier Frøge Dønnestad. Fortsatt er det 24 timer igjen av datapartyet, og de har planer om å holde ut