annonse annonse annonse De ble æresmedlemmer i Arendal Høyre ÆRESMEDLEMMER: Anne-Marie Beyer Larsen og Peder Syrdalen. (Foto: Arendal Høyre) annonse Anne-Marie Beyer Larsen og Peder Syrdalen ble denne uken hedret for organisatorisk og politisk innsats gjennom en årrekke. 01.12.2017 kl 19:04

Tarald Reinholt Aas

Tlf: 957 78 354 Onsdag 29. november avholdt Arendal Høyre årsmøtet. Der ble nytt styre valgt – Peder Syrdal fortsetter som leder i ett år til. Nina Roland ble valgt som nestleder. Det opplyser partiet i en e-post. I tillegg ble det utnevnt to æresmedlemmer: Anne-Marie Beyer Larsen for sin mangeårige innsats på det organisatoriske området for Arendal Høyre, Peder Syrdalen for politisk innsats i en årrekke. tarald.reinholt.aas@agderposten.no

