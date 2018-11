De blå vant kampen om KrFs veivalg GÅR AV: Partileder Knut Arild Hareide erkjenner nederlaget og varsler at han går av som partileder under KrFs ekstraordinære landsmøte på Gardermoen fredag. (Foto: NTB scanpix) Et flertall på landsmøtet til KrF ønsker at partiet skal inn i den borgerlige regjeringen mot partileder Knut Arild Hareides ønske. 02.11.2018 kl 17:11 (Oppdatert 17:35)

NTB

De blå vant med 98 stemmer over 90 stemmer for rødt alternativ.

To stemte blankt.

Det innebærer at partileder Knut Arild Hareide går av.

En beveget Knut Arild Hareide sier han er skuffet.

– Men KrFs sjel avhenger ikke av hvem partiet samarbeider med, uttalte han etter at nederlaget var klart.

– Vi har vist for hele Norge at vanlige borgere har brukt sin mulighet til å påvirke retningen for landet. Jeg er rørt. De som sier at politikk bare er for de i Oslo, har fått noe å tenke på, sa Hareide.

Resultatet ble tatt imot uten applaus. Kun et enslig jubelrop, som raskt ble slått ned på fra dirigentbordet.