Dagsavisen kjøper lokalavisen Demokraten Solgt: Dagsavisen kjøper lokalavisen Demokraten i Fredrikstad, Dagsavisen AS har inngått avtale om å kjøpe Fredrikstad-avisa Demokraten fra Agderposten Medier. 30.11.2018 kl 15:11



- Agderposten Medier har vært en seriøs og dedikert eier for Demokraten de siste årene, men både Agderposten Medier og vi mener avisa passer bedre inn i vårt nettverk av konkurranseutsatte nummer to-aviser. Vi har en offensiv og internasjonalt anerkjent modell for slike aviser, og mener vi kan bidra til å sikre Demokratens overlevelse og helt nødvendige digitale transformasjon. Hele Dagsavisen-familien står sterkere økonomisk enn på mange år, og digitalt opplever vi sterk vekst. Derfor er timingen riktig for å vokse videre med enda en avis som kan dra nytte av vårt nettverk og overlevelsesmodell, sier Eirik Hoff Lysholm, administrerende direktør og sjefredaktør i Mediehuset Dagsavisen.

I en pressemelding går det frem at Dagsavisen overtar formelt eierskapet i Demokraten fra 1. januar 2019

- I en digital tidsalder kommer de store truslene fra internasjonale giganter som Google og Facebook, og vi tror mediemangfoldet i Fredrikstad står sterkere i denne konkurransen med Demokraten enn uten. Derfor mener jeg at en økt satsing på Demokraten også vil være bra for Fredriksstad Blad, som jo har lyktes imponerende godt digitalt de siste årene. Hvordan vår satsing blir i detalj, må vi nesten komme tilbake til. I første omgang trenger vi litt tid til å bli bedre kjent med Demokraten og leserne, og også se på synergier med den lokale Dagsavisen-reaksjonen vi allerede har i Fredrikstad og Østfold, uttaler Lysholm.

- Agderposten Medier ønsker Dagsavisen lykke til med satsingen i Fredrikstad, som de har de beste forutsetninger for å lykkes med. Agderposten Mediers driftsmodell for lokalaviser med en sterk markedsposisjon ute i distriktene, har ikke vist seg like godt egnet for Demokraten. Vi tar nå konsekvensen av dette og mener bestemt at Dagsavisen har den kompetansen, innsikten og teknologien som skal til for å videreutvikle Demokraten til beste for både lesere og annonsører i Fredrikstad, uttaler Nils Gauslaa, konsernsjef i Agderposten Medier.