Da politiet kom frem, truet han med å skyte dem Sparket i politibilen: Mer alvorlig enn sparket i politibilen, så skal mannen ha truet med å skyte tjenestemennene. (Foto: Illustrasjonsbilde) Mannen hadde ikke våpen da han kom med truslene, og rakk også sparke i politibilen før han ble pågrepet. 28.12.2016 kl 19:19 (Oppdatert 19:30)

Tarald Reinholt Aas

Tarald Reinholt Aas

Tlf: 37 00 37 51 Klokken var 17.32 da politiet ble tilkalt på grunn av en mann som skal ha oppført seg aggressivt i Froland. – Politiet ble møtt av en mann i bar overkropp som lå på bakken var sint. Han ble ikke noe mindre sint da politiet kom, sier operasjonsleder Per Kristian Klausen til Agderposten. Mannen på 22 år truet så med å skyte tjenestemennene, gjengir Klausen, og presiserer at mannen ikke hadde våpen. 22-åringen sparket også i politibilen før han ble pågrepet og kjørt til arrest. Dette etter at legevakten først hadde klarert ham for oppholdet. Onsdag kveld rykket også politiet ut til Heftingsdalen i Arendal, der tre ungdommer prøvde å stikke på cross-mc og firhjulinger.