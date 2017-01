Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Da han skulle rydde gammelt fyrverkeri, eksploderte det Fyrverkeri: Ubrukt fyrverkeri kan gå av. (Foto: Fredrik Pedersen) En mann fikk skader i ansiktet i forbindelse med opprydding av fyrverkeri i formiddag. Politiet ber folk være forsiktig. 01.01.2017 kl 12:54 (Oppdatert 15:02)

Marie Roksund (Varden)

Tlf: Etter nattens festligheter er det mange som bruker formiddagen den 1. januar til opprydding, blant annet av fyrverkeri. For en 44 år gammel mann i Kragerø gikk det riktig så galt da fyrverkeriet plutselig gikk av da han tok i det. Gikk av Operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt, Petter Ebbesberg, forteller at politiet fikk inn melding om hendelsen via AMK. – Sannsynligvis har han pirket borti fyrverkeriet og så har det vært noe som har gått av, sier Ebbesberg om hendelsen. Det er foreløpig ukjent hvor store skadene er, men mannen er kjørt til sykehuset i Skien for en sjekk. Politiet ber folk være forsiktige Operasjonsleder Ebbesberg påpeker at rester av fyrverkeri kan være skumle greier, og må derfor behandles varsomt.

– Man må for all del ikke la barn leke med dette, sier han.

Ebbesberg sier at hvis man vet at det er fyrverkeri som ikke er avtent så skal man ikke røre det.

– Heldigvis er det ikke ofte dette skjer, men uansett skal man behandle fyrverkeri med forsiktighet, sier han.

