Få full digital tilgang til alt innhold i 1 måned for kun 59,- Klikk her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse Da den blinde tiggeren ble tatt bilde av, fikk han plutselig synet tilbake FRA DØR TIL DØR: Den blinde tiggeren gikk fra dør til dør. Da han ble tatt bilde av med blitz, fikk han plutselig synet tilbake. (illustrasjons (Foto: NTB Scanpix) annonse Undernes tid på Sørlandet er ikke forbi. Det kan denne tiggeren skrive under på... 15.09.2017 kl 23:08 (Oppdatert 15.09.2017 kl 23:09)

Tom Bucher Hansen

Tlf: 913 36 284 Det var fredag kveld beboere kom over den nyhelbredede tiggeren som da befant seg i Vågsbygd utenfor Kristiansand. Undernes tid ikke forbi – Skal vel være litt forsiktig med hva en sier her, men jeg kan vel slå fast at undrenes tid ikke er forbi på Sørlandet..., sier operasjonsleder Per Kristian Klausen humrende til Agderposten. Det var rundt klokken 20.00 fredag at tiggeren, som visstnok skulle være kav blind, gikk fra dør til dør og ringte på i Vågsbygd. Fikk tiggeren til å se Den blinde skal visstnok ha blitt godt mottatt, inntil beboerne i bydelen ante ugler i mosen. En av dem fant frem et fotoapparat med blitz og fyrte løs mot mannen som ikke så noe. Deretter tok han kontakt med politiet og rapporterte om følgende fantastiske historie: – Blind tigger ringer på dører i Vågsbygd. Men melder fikk tiggeren til å se igjen – ved å ta bilde av ham med blitz. Hva som deretter skjedde, forteller ikke historien noe om.

annonse