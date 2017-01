Få full digital tilgang på Agderposten i 1 uke for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Countryfest for funksjonshemmede SVINGTE SEG: Publikum var storfornøyd i Frolandia. (Foto: ) GOD STEMNING: Bandet Sønner av Froland sørget for topp underholdning. (Foto: ) Bandet Sønner av Froland sørget for countryfest for funksjonshemmede. 18.01.2017 kl 22:21

Jon Andreassen

Tlf: 411 73 822 – De spilte den ene populære countrylåta etter den andre, skriver Ole Tom Tjuslia i en e-post til Agderposten. Rundt 70 personer fra bofelleskap i Froland og Arendal var til stede på konserten. Dette er femte gang funksjonshemmedes råd og kulturkomiteen i Froland kommune inviterer til dette populære arrangementet. annonse