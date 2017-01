Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Buss med flere ungdommer av veien i Birkenes Kjørte ut: Bussen havnet utfor veien ved Herefoss sentrum. (Foto: Marit Elisabeth Strand) Fem ungdommer i 16-17-årsalderen slapp uskadde fra det da skolebussen de satt i endte utfor veien ved Herefoss sentrum. Det er svært glatt i området. 17.01.2017 kl 17:25 (Oppdatert 18:36)

Tarald Reinholt Aas

Tlf: 957 78 354 Utforkjøringen på riksvei 41 ved Herefoss sentrum ble meldt til politiet klokken 17.10: – En buss har kjørt av veien. Det skal ikke være personskade, opplyser Agder-politiets operasjonsleder Geir Andersen via Twitter. INGEN SKADD: Det var svært glatt på veien da bussen kjørte ut. Foto: Marit Elisabeth Strand Lav hastighet Bussen skled av veien i lav hastighet, slik at den ble stående med to hjul utenfor veibanen, melder han videre. I 17-tiden var sjåføren og de fem videregåendeelevene som satt på i ferd med å forlate bussen. KBR Birkeland og ØABV Froland ut på trafikkulykke Herefoss — 110 Agder (@110Agder) 17. januar 2017 – Nødetater er på vei. Det er veldig glatt på stedet, opplyser Andersen. Ulykkesstedet er like sør for Herefoss sentrum. – Vi er på vei, men det vil ta tid for politiet å komme frem, sier operasjonslederen til Agderposten. Ble hentet Klokken 17.50 var ambulanse fremme på stedet. De involverte ungdommene skal da ha blitt hentet av foreldre/foresatte. I 18-tiden var også politiet på plass. Bilberging er rekvirert. Har du tips eller bilder? Ta kontakt Kaotisk og glatt Agderposten har tidligere omtalt meteorologenes farevarsel om underkjølt regn på tirsdag. I dag har det tidvis hersket trafikkaos i både Telemark og Vestfold på grunn av glatte kjøreforhold: Vestfold: 14 biler involvert i E18-smell | Underkjølt regn skaper kaos Saken oppdateres