Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse Buss med flere barn av veien i Birkenes annonse 5-6 barn skal ha sluppet uskadde fra utforkjøringen i Birkenes. Ifølge politiet er det «veldig glatt» på stedet der bussen havnet utfor. 17.01.2017 kl 17:25 (Oppdatert 17:37)

Tarald Reinholt Aas

Tlf: 957 78 354 Utforkjøringen på riksvei 41 ved Herefoss sentrum ble meldt til politiet klokken 17.10: – En buss har kjørt av veien. Det skal ikke være personskade, opplyser Agder-politiets operasjonsleder via Twitter. I 17-tiden var sjåføren og 5-6 barn i ferd med å forlate bussen. – Nødetater er på vei. Det er veldig glatt på stedet, opplyser politiet. Ulykkesstedet er like sør for Herefoss sentrum. Klokken 17.34 kjente ikke politiets operasjonsleder Geir Andersen til ytterligere detaljer rundt utforkjørignen. – Vi er på vei, men det vil ta tid for politiet å komme frem, sier han. Har du tips eller bilder? Ta kontakt Agderposten har tidligere omtalt meteorologenes farevarsel om underkjølt regn på tirsdag. Tidligere på dagen har det tidvis hersket trafikkaos i både Telemark og Vestfold på grunn av glatte kjøreforhold: Vestfold: 14 biler involvert i E18-smell | Underkjølt regn skaper kaos Saken oppdateres annonse