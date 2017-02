Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for 99 kroner. Få umiddelbar tilgang Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

BUSS STÅR FAST: Bussen skled inn mot fjellveggen på og ble stående fast. (Foto: Stein Larsen)

Bussen står fast på fylkesvei 46 i Grimstad og skaper kø.

08.02.2017 kl 16:03

Tarald Reinholt Aas

Tarald Reinholt Aas

Tlf: 957 78 354

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 15.39:

– En buss står fast på fylkesvei 46 mot Hesnes (Onsbergkleiva). Politiet på vei til stedet, opplyser operasjonsleder.

På stedet viser det seg at bilen har sklidd inn mot en fjellvegg. Derfra kommer den seg ikke videre.

Kort før klokken 16 er politi og bilberger på stedet.