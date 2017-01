Bruktbilforhandler fengslet i to nye uker

Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Innehaver av konkursrammede Olsen Bil AS er varetektsfengslet for to nye uker. 13.01.2017 kl 15:24 (Oppdatert 15:27)

Pål Yngve Berg

Tlf: 900 71 730 Geir Egil Olsen ble pågrepet under et møte med bostyrer 1. desember i egne butikklokaler i Østerhus i Grimstad. Han er siktet for grov korrupsjon, bounndragelse, grovt bedrageri, heleri, unndragelse av kjøretøy fra panthaver (långiver), uriktige opplysninger til offentlig myndighet og dokumentfalsk. Sittet i varetekt 40-åringen har sittet varetektsfengslet siden 2. desember. I et rettsmøte i Aust-Agder tingrett fredag fikk politiet medhold i fornyet fengsling i ytterligere to uker, med brev- og besøkskontroll. Politiet frykter bevisforspillelse, og etterforsker saken for fullt. Det er gjort omfattende beslag som skal gjennomgås. Biler beslaglagt Så sent som torsdag denne uken aksjonerte politiet, sammen med Statens vegvesen, i saken. Da ble sju Toyota Land Cruisere beslaglagt. Alle er på ulike tidspunkt kjøpt hos Olsen Bil. annonse