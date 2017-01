Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse Brøt seg inn i hus mens folk sov annonse Tre menn i 30-årene er pågrepet etter flere innbrudd i Froland natt til tirsdag. 03.01.2017 kl 12:29

Ingmar Brokka Rike

Tlf: 37 00 37 83 Agder politidistrikt meldte tirsdag morgen om innbrudd i en bolig i Dølavegen i Froland. Politiet meldte seinere også om innbrudd i en bil på Yttertjenn, som ligger noen få hundre meter unna Dølavegen. Det skriver Frolendingen. - Sjekk huset ditt Operasjonsleder forteller at tre personer er pågrepet etter gode spor. Nå oppfordrer politiet beboere i området til å sjekke om de har hatt ubudne gjester i huset natt til tirsdag. – Det er pågrepet tre menn i 30-årene i saken nå på formiddagen, og hendelsene vil bli etterforsket videre av politiet i Arendal, forteller lensmannen i Froland, Walther Lie, til Frolendingen rett før klokka 11 tirsdag. Lå og sov Det lå det personer og sov i huset som ble rammet av innbrudd. – Jeg kan bekrefte at det har sovet folk i huset som det var innbrudd i. Her ser det så langt ut til at et nøkkelknippe til en bil er forsvunnet. Hva som er forsvunnet fra bilen er så langt uklart, legger lensmannen til. Politiet utelukker ikke at innbruddene i boligen og bilen kan ses i sammenheng. Ønsker tips Politiet forteller til avisen at de er interessert i observasjoner av biler og personer i området sent mandag kveld og til tirsdag 7-tiden tirsdag morgen. Tips kan ringes inn til politiet på 02800. annonse