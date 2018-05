Brannvesenet rykket ut til hund som satt fast i rør SATT FAST: Det var i et overvannsrør av denne typen at en hund hadde satt seg fast søndag ettermiddag. (Foto: Frank Johannessen) annonse Østre Agder brannvesen rykket søndag ettermiddag ut til en noe spesiell hendelse. 13.05.2018 kl 12:54 (Oppdatert 14:04)

Silje Bratland Roksvåg

Tlf: 959 16 725

Like etter klokken 12 meldte brannvesenet at de dro ut til et rør ved lysløypa på Birkenlund der en hund hadde satt seg fast.

Hunden kom seg imidlertid ut for egen hjelp like før brannvesenet kom til stedet, og de gode hjelperne kunne derfor returnere til stasjonen.