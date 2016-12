Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Brannvesenet måtte redde selunge i trafikken PÅ FEIL STED: Flekkefjord Brannvesen reddet en selunge som hadde forvillet seg ut på riksvei 44 ved Flekkefjord. (Foto: Flekkefjord brannvesen/NTB scanpix) TILBAKE: Flekkefjord Brannvesen hjalp «Selik» ut i sjøen igjen. (Foto: Flekkefjord brannvesen / NTB scanpix) Brannvesenet i Flekkefjord måtte rykke ut og redde en selunge på riksvei 44 fredag. 30.12.2016 kl 18:22

Tlf: – Jeg har aldri vært borti noe lignende. Det er et artig oppdrag å komme ut for. Selen virker i hvert fall frisk og rask, så vi får se hvordan det går, sier Kai Espen Feed, utrykningsleder i Flekkefjord brannvesen, til NRK. Flekkefjord Brannvesen har reddet en selunge som hadde forvillet seg ut i veibanen. Selen hjelpes ut i sjøen igjen. — 110 Agder (@110Agder) 30. desember 2016 Brannmannskapet rykket ut sammen med viltnemnda etter å ha fått flere meldinger om at en selunge, som har fått navnet «Selik», hadde forvillet seg ut på riksvei 44 fredag ettermiddag. Flere selsomme saker her: Dette ble selsomt, selv for en sel | Dette ble selsomt, selv for en sel | Selen forsvinner – fra Aust-Agder – Nå omplasserer vi den til en av byens mindre trafikkerte badestrender, sier Feed. (©NTB)