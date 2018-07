Brannvesen pakker sammen - kun to skogbranner igjen Voldsomme dager: I seks dager har det brent i Setesdal. Onsdag begynte mannskapene å pakke sammen Litt av skogbrannreserven i Åmli. Fra høyre: Olav T. Vehus, Olaf Gjermones, Sigurd Førland, Egil Eggen, Kjell Hauge, Olav Kleivene. Ronny Halvorsen er fra ØABV avd Åmli. (Foto: Privat) Det har vært noen hektiske dager for brannmannskapene i Sør-Norge. Nå begynner man å se enden på slokningsarbeidet. 18.07.2018 kl 19:31 (Oppdatert 20:26)

Matias Smørvik

Live Ekeberg

– Brannene i Valle og Bykle er avsluttet. Gutta pakker sammen utstyr, vi regner ikke å få med oss alt i kveld, men vi er ferdige med å slokke, sier innsatsleder for Setesdal brannvesen Torleif Homme, onsdag kveld.

Onsdag morgen var det meldt om 12 branner i Setesdal. Klokken 19 er det altså kun to skogbranner som gjenstår. I tillegg er det meldt om branner i Mandalsregionen, Marnardal og Lindesnes, alle i Vest-Agder, hvor brannvesenet har kontroll.

Rigger ned

Den ene er i Sordal, nord i Bygland kommune, rett sør for grensa til Valle kommune. En skogbrann som hele uken har blitt kategorisert som kritisk av brannvesenet, og som har blitt høyt prioritert i slokningsarbeidet.

I tillegg brenner det i Skomedal som ligger på vestsida av Åraksfjorden i Bygland.

Brannvesenet har kontroll på brannene, men det gjenstår fortsatt en del arbeid før de kan forlate området. Bakken er så tørr at de må inn med mannskap og ta bunnen med vann, hvis ikke kan brannen blusse opp igjen.

– Mye har gått slik vi har håpet på. Forhåpentligvis kan vi rigge ned på de to gjenstående brannene i løpet av torsdagen, sier Homme.

Åpner demninger

Torsdag skal 40 heimevernssoldater og lokalt mannskap fra brannvesenet jobbet med slokking. I skrivende stund har Setesdal kun et helikopter til rådighet i motsetning til i helgen hvor hele seks helikopter var i sving.

– Vi skulle gjerne hatt mer assistanse fra lufta for å kunne avslutte dette på en best og mest effektiv måte. Det er harde prioriteringer over hele Sør-Norge for øyeblikket, påpeker Homme.

At slukningsarbeidet er særdeles vanskelig påpekes også av vaktleder ved 110-sentralen Agder, Kjell Christian Knarvik.

– Det er rett og slett så knusktørt og så grisgrendt. Alt av mannskap og vann må flys inn med helikopter. Vassdragene i området er også svært tørre.

– Vi har vært i dialog med Agder Energi for å få åpnet dammer for påfyll, sier Knarvik.

Går med jernriver

Han forteller at det heller ikke er nok å sprøyte vann fra helikopter.

– Mannskapet må også gå med jernriver i lyngen. Det er veldig tung jobbing i varmen.

Med alle lynnedslagene, er det også fare for at branner starter nede i bakken. Da kan det ta flere dager før brennende røtter viser seg som brann over bakken. Han ber folk være påpassel

– Her om dagen var det en sneip som startet gressbrann i Tvedestrand. Det er like viktig som før i sommer å være ytterst påpasselig med røyking og sneiper, påpeker Knarvik.

Skogselskapet i Agder driver, gjennom kampanjen «Skogens Brannvokter», holdningsarbeid for å lære barn og unge å være varsomme med bruk av ild. Denne ekstremsommeren er det vel så viktig å minne de voksne om det samme.

– Til de voksne vil vi si: Vær særdeles aktsom, og ikke bruk noen form for ild som kan medføre skogbrannfare, sier daglig leder Christian Espegren i Skogselskapet Agder.

Få skademeldinger

- I Aust-Agder har vi per i dag kun fått innrapportert tre brannskader i produktiv skog. Det skylde at det ofte tar litt tid før vi får skademelding fra skogeiere. Vi forventer at vi får flere inn etterhvert, sier Kim-Erik Holm, leder for marked og kommunikasjon i Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig til Agderposten.

Han legger til at selskapet er imponert over innsatsen til de lokale skogeierne, brannvesenet, sivilforsvaret og DSBs helikoptre.