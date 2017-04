Brann i hytte i Birkenes annonse Brann i hytte, snoking rundt bolig og bil i grøfta er blant nattens hendelser i Aust-Agder. 29.04.2017 kl 08:27 (Oppdatert 08:35)

Birkenes 01.04: Brann i hytte

Natt til lørdag fikk politiet melding om brann i en hytte ved Mannsaltmyra på Hobbesland. Seks personer var i hytta da brannen startet.

- Alle er ute. Personene mener de har kontroll på brannen. Nødetater på vei, meldte operasjonsleder.

Når politiet ankommer stedet melder operasjonslederen at brannen er slukket.

- To personer har fått i seg noe røyk. Alle seks er kjørt til sykehus for sjekk for røykskader, melder politiet.

Brannen startet i stua. Det ble ingen brannskader ut over stua. Brannårsaken er foreløpig

- Politiet oppretter sak på hendelsen, skriver operasjonsleder.

Lillesand 01.32: Snoket rundt hus

Politiet får melding om to personer som snoker utenfor en privatbolig i Hestelia.

- Personene løp fra stedet da melder ropte på dem. Politiet har søkt etter dem uten resultat, opplyser politiet.

Arendal sentrum 01.41: Sovnet i hotellresepsjon

Beruset mann sovnet i hotellresepsjon. Politiet til stedet og fjernet mannen. Sendt hjem i drosje.

Evje kl. 0214:

Melding om personbil som har kjørt i grøfta. Ambulanse og politiet til stedet. 3 personer involvert , Ingen p.skade.

Snøføre. Bilen kjørte på sommerdekk. Fører innehar ikke gyldig førerkort. Ikke promillemistanke . Sak opprettes.