Brann i bolighus i Høvåg i Lillesand

Det brenner i et bolighus på Østre Vallesverd i Høvåg onsdag kveld. 11.04.2018 kl 18:46 (Oppdatert 20:04)

Jørund Flaa

KBR Lillesand kjører på bygningsbrann Østre Vallesverd, skriver 110 Agder på Twitter klokken 18.26 onsdag kveld.

Ved 110-sentralen hos Østre Agder Brannvesen har man jklokken 18.40 ikke oversikt over omfanget av brannen, men det bekreftes at det er snakk om et bolighus.

- Det brenner i en vegg og opp i takkonstruksjonen, opplyser 110-sentralen op twitter klokken 18.44.

Politiet melder om brannen klokken 18.53.

- Ikke meldt om personskade. Nødetatene er på stedet, opplyser operasjonsleder i Agder politidistrikt på Twitter.

Klokken 19.08 opplyser politiet at brannen er slukket.

- Skader på den ene veggen og taket på huset. Ingen personer er skadd, opplyser operasjonsleder.