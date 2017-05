Brann i bolig i Lillesand annonse Brannvesenet rykket i 5-tiden ut til Parkveien i Lillesand og en husbrann. 06.05.2017 kl 06:13 (Oppdatert 06:16)

Tarald Reinholt Aas

- Brann i bolig. Alle som bor der skal være ute.

Agder-politiet fikk melding om brannen i Parkveien klokken 5.09.

Snart var nødetatene i arbeid på stedet.

- Alle beboere er gjort rede for. Det skal ikke være fare for spredning til andre bygg per nå, opplyser operasjonsleder via Twitter.

