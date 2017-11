Full digital tilgang i 1 måned for kun 59,-. Få umiddelbar tilgang her. Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse Bråkete mann mistenkt for å kjøre pirattaxi bortvist fra byen. Her er politiloggen POLITIET PÅ BYEN: Illustrasjonsfoto. Bildet er tatt i en annen sammenheng. (Foto: Tom Bucher Hansen) annonse En mann mistenkt for å kjøre pirattaxi ble natt til lørdag bortvist fra sentrum. Her er nattens oppdateringer fra politiloggen. 25.11.2017 kl 08:04 (Oppdatert 08:18)

Ingmar Brokka Rike

Tlf: 911 86 282 0132 Arendal: Kranglete gjest arrestert 1 En kranglete gjest tatt hånd om vaktene på utested i Arendal. Kjøres inn i arrest. 2333 Birkenes:Truende nabo pågrepet Politiet fikk melding om en mann som oppfører seg truende mot naboer på Birkenes. - Vedkommende er pågrepet og kjøres til arresten i Kristiansand, melder politiet. 0025 Arendal: Fant full mann Politiet kommer over en overstadig beruset mann i Gamle Bievei i Arendal. - Politiet setter han i kontakt med hans familie som tar seg av han, meldte politiet. 0103 Arendal: Mistenkt for å kjøre pirattaxi En mann bortvist fra Arendal sentrum. Oppførte seg ikke slik man skal på byen og mistenkes også for å kjøre pirat taxi. 0132 Arendal: Kranglete gjest arrestert 2 En kranglete gjest tatt hånd om vaktene på utested i Arendal. Kjøres inn i arrest. 0217 Åmli: Trafikkulykke Politiet fikk melding om en trafikkulykke Åmli natt til lørdag. - To biler front mot front. Nødetatene på vei, meldte operasjonsleder på Twitter. Les egen sak her: LES OGSÅ To personer til sykehus etter front mot front-kollisjon

LES OGSÅ

annonse

annonse

annonse

annonse