Bøtene satt løst da UP hadde kontroller i dag

Både i Grimstad og Tvedestrand ble det skrevet ut bøter i trafikken onsdag. 17.01.2018 kl 16:51

Utrykningspolitiet (UP) har gjennomført en rekke farts- og trafikkontroller i Aust-Agder i løpet av onsdagen.

Det startet med en promillekontroll på riksvei 9 i Valle i morgentimene i dag.

Mistet lappen

- Vi har hatt trafikkontroll (fokus på promillekjøring, bilbeltebruk og bruk av mobiltelefon) på RV 9 ved Sandnes og Hovet fra kl 0950-1150. 26 kontrollerte - ingen reaksjoner, opplyser operasjonsleder i Agder politidistrikt.

Samtidig gjennomførte en annen patrulje fra UP kontroll i 30-sonen på Grooseveien i Grimstad.

- Her var det fokus på hastighet. Åtte førere har fått forenklede forelegg. En er blitt anmeldt og førerkort er beslaglagt, opplyser operasjonsleder i Agder politidistrikt.

Seks forelegg

Deretter gikk turen til fylkesvei 420 ved Birketveit. Her ble seks bilførere ilagt forenklede forelegg.

- Fem for hastighet og én for mobilbruk, opplyser politiet.

Snakket i mobilen

Også i Tvedestrand gjennomførte UP trafikkontroll, med fokus på hastighet og adferd i trafikken.

- Trafikkontroll på E18 Godderstad. Fem personer har fått forenklede forelegg. Tre for fart og to for bruk av mobiltelefon, opplyser operasjonslederen.