Bolighus overtent i Arendal OVERTENT: Boligen var overtent da brannmannskapene kom frem. (Foto: Elisabeth Grosvold) STENGTE VEI: Politiet stengte veien forbi branntomta for å sikre brannmannskapenes arbeidsforhold. (Foto: Elisabeth Grosvold) TOTALSKADD: Eneboligen er totalskadd i brannen. (Foto: Elisabeth Grosvold) TOTALSKADD: Eneboligen er totalskadd i brannen. (Foto: Elisabeth Grosvold) TOTALSKADD: Eneboligen er totalskadd i brannen. (Foto: Elisabeth Grosvold) Brannmannskaper har rykket ut til en boligbrann i Arendal tirsdag formiddag. 17.01.2017 kl 12:21 (Oppdatert 12:29)

Stein Larsen

Tlf: 901 93 048 Meldingen kom like over klokken 11.30. Ved 110-sentralen får Agderposten opplyst at det brenner i en bolig ved Moland Park. – Vi er på vei, opplyser de ved 11.45-tiden. Minutter etter kan brannmannskapene på stedet konstatere at en enebolig er overtent. Røykdykkere Like over klokken 12 gjorde flere røykdykkere seg klare til å gå inn i huset. - Det er en familie på fire som bor i huset. Vi har gjort rede for tre av dem, men har ikke grunn til å tro at den siste er i boligen. Derfor er ingen meldt savnet, opplyser skadestedsleder Jostein Langballe fra Arendals-politiet på stedet. I det ligger det at politiet ikke tror det er personer i huset. Store skader Eneboligen har fått store skader i brannen. Flammene hadde slått gjennom veggene flere steder og fått skikkelig tak da de første brannmannskapene kom til stedet. Ved 12.30-tiden pågikk fortsatt etterslokning.