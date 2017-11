Få full digital tilgang til alt innhold i 1 måned for kun 59,- Klikk her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse Bolig overtent i Arendal - helt nabolag er evakuert Brann: En bolig på Dyvigodden i Arendal er overtent. Ti hus i nærheten er evakuert. (Foto: Elisabeth Grosvold) Innsatsleder: Politiets innsatsleder Bernt Byklum Bjerke. (Foto: Elisabeth Grosvold) Fare for spredning: Det er sterk vind i området og brannvesenet frykter at brannen skal spre seg til omkringliggende hus. Beboere fra i alt ti husstander er derfor evakuert. (Foto: Elisabeth Grosvold) Arbeider på brannstedet: Store mannskaper arbeider på brannstedet torsdag morgen. (Foto: Elisabeth Grovsold) Overtent: Bolighuset er fullstendig overtent torsdag morgen. (Foto: Elisabeth Grosvold) Overtent: Politi og brannvesen vet ikke om det er folk inne i huset som brenner på Dyvigodden i Arendal. Ti nabohus er evakuert. (Foto: Elisabeth Grosvold) Store styrker: Store mannskaper fra både politi, brannvesen og ambulanse jobber på brannstedet torsdag morgen. (Foto: Elisabeth Grosvold) annonse En bolig på Dyvigodden i Arendal er overtent. Politiet var lenge usikre på om det befant seg folk inne i huset. Ti nabohus er evakuert. 09.11.2017 kl 06:33 (Oppdatert 07:28)

Jørund Flaa

Tlf: 913 20 109 Politiet fikk melding om brannen klokken 05.27 torsdag morgen. - Melding om røykutvikling fra bolig på Dyvigodden. Nødetatene på vei, opplyste operasjonsleder i Agder politidistrikt på Twitter. Bolig overtent Litt senere melder politiet at boligen er overtent. - Beboere i nærheten evakueres på grunn av stor røykutvikling. Det er usikkert om det er folk inne i huset som brenner, opplyser operasjonsleder. - Det pågår fremdeles slukking på stedet. Det er kraftig røykutvikling og sterk vestavind på stedet. Vi har evakuert ganske mange husstander i området, sier operasjonsleder Miriam Stausland til Agderposten klokken 06.25. Fare for spredning: Det er sterk vind i området og brannvesenet frykter at brannen skal spre seg til omkringliggende hus. Beboere fra i alt ti husstander er derfor evakuert. Foto: Elisabeth Grosvold 10 hus evakuert Hun har ikke oversikt over hvor mange mennesker som er evakuert, men sier det er snakk om ganske mange. - Vi vet ikke om det er mennesker inne i boligen som brenner. Det jobbes på stedet, sa hun til Agderposten ved 06.30-tiden torsdag. Klokken 06.37 opplyser politiet på Twitter at det er i alt ti husstander som er evakuert. Arbeider på brannstedet: Store mannskaper arbeider på brannstedet torsdag morgen. Foto: Elisabeth Grovsold Overtent - Brannvesenet driver slukningsarbeid på stedet, det er evakuert beboere fra 10 husstander i nærheten på grunn av sterk røykutvikling og vind i området, opplyser politiet. Store mannskaper fra både brannvesen, politi og ambulanse har rykket ut til stedet. - Vi vet ennå ikke om det er folk inne i huset, men vi arbeider ut fra at det kan være det, sa brannsjef Hans Henrik Bakke til Agderposten torsdag morgen. Innsatsleder: Politiets innsatsleder Bernt Byklum Bjerke. Foto: Elisabeth Grosvold 35 mennesker evakuert - Huset var overtent da vi kom til stedet var kraftig røykutvikling. Vi har evakuert alle husstander øst for boligen som brenner. I alt 35 mennesker er blitt evakuert, sier politiets innsatsleder Bernt Byklum Bjerke til Agderposten. De evakuerte er kjørt bort fra stedet på grunn av den kraftige røykutviklingen. Innsatslederen forteller at det er snakk om et ubebodd hus. Dermed har ikke politiet grunn til å tro at det befant seg mennesker inne i huset. - Vi kan ikke utelukke det, men det er ikke grunn til å tro det, sier operasjonsleder Miriam Stausland til Agderposten klokken 07.20. Lar huset brenne ned - Hele den østre delen av nabolaget har vært røyklagt. Det er besluttet å la huset brenne ned. Brannvesenet klarer ikke å slå ned flammene på grunn av den kraftige vinden, sier innsatsleder Bernt Byklum Bjerke. - Det nedbrente huset har vært benyttet som lagerlokale, det er ikke grunn til å tro at det har vært folk i huset da brannen oppstod, opplyser operasjonsleder. Brannårsaken er foreløpig ukjent. - Kriminalteknikere vil undersøke branntomta senere, når forholdene tillater det, sier Stausland.

