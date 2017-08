Få full digital tilgang til alt innhold i 1 uke for kun 49,- Klikk her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Ble tatt i 131 km/t på E18 – mistet lappen annonse En 19-åring må belage seg på kollektivtrafikk en stund fremover etter at han ble tatt av UP søndag kveld. 27.08.2017 kl 20:06 (Oppdatert 20:07)

Jørund Flaa

Tlf: 913 20 109 Utrykningspolitiet (UP) gjennomførte søndag en fartskontroll på E18 ved Omre i Grimstad kommune. Det var dårlig nytt for en 19 år gammel bilfører fra distriktet. – UP fartskontroll. 19-åring får førerkortet beslaglagt etter å ha kjørt 131 km/t, opplyser operasjonsleder i Agder politidistrikt. Det er 100-sone på strekningen og normalt ville ikke 131 km/t medført førerkortbeslag, men problemet til den unge sjåføren var at han hadde blitt tatt for høy fart for mange ganger tidligere. – Han mistet førerkortet på grunn av prikkbelastning, opplyser politiet.

