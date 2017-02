Ble overrasket av vindkast: Bil av veien på E18

Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for 99 kroner. Få umiddelbar tilgang Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Tarald Reinholt Aas

Tlf: 957 78 354 Utforkjøringen skjedde ved Brønningsmyrkrysset på E18, og ble meldt klokken 19.28. Politi og ambulanse er for klokken 20 på stedet. Brannvesenet i Lillesand rykket også ut. – Bilfører tok av fra E18 på avkjøring 86, da et kraftig vindkast skal ha medvirket til at bilen endte utfor veien, sier Agder-politiets operasjonsleder Lars Hyberg til Agderposten. Politiet bistår i 20-tiden på stedet. – Det er ikke noe som tilsier alvorlig personskade, sier Hyberg. To personer fremstår som uskadde. En tredje har noe smerter i nakken. Agderposten meldte tidligere mandag om ventede minusgrader i Aust-Agder mandag kveld: Her kommer vinteren Har du tips eller bilder? Ta kontakt! 19.28: E18 ved avkjøring 86. Bil av veien. Tre personer i bilen. Politi og ambulanse på stedet. — Politiet i Agder (@politiagder) 6. februar 2017 Saken oppdateres annonse