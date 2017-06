Biltyveri og en rekke bilinnbrudd flere steder på Sørlandet i natt annonse Det har vært flere bilinnbrudd og tyverier i distriktet natt til torsdag. 15.06.2017 kl 10:36

Agder politidistrikt melder at det har vært innbrudd i en rekke biler i flere sørlandsbyer natt til torsdag.

– I løpet av natten har det vært innbrudd i 5–6 biler ved firma på Birkeland, opplyser operasjonsleder Per Kristian Klausen i Agder politidistrikt.

Fra samme firma er det stjålet en sort Ford F150, med registreringsnummer PX45376.

Stjålet: En Ford F150 er meldt stjålet fra Birkeland i natt. Foto: Politiet

Sørlandshallen

Også ved Sørlandshallen, noen få mil unna Birkeland, har det vært innbrudd i to biler.

– Politiet undersøker bilene og sikrer spor, opplyser Agder politidistrikt.

Også i Kristiansand har er det registrert innbrudd i anleggsområdet til P-huset under torvet i sentrum.

Stjålet: En grønn Polaris sekshjuling er meldt stjålet fra Kristiansand natt til i dag. Foto: Politiet

– Stjålet grønn Polaris 6x6 med registreringsnummer RC2991, opplyser politiet.

Også i Lillesand

Klokken 10.07 har politiet også fått melding om innbrudd på et verksted i Lillesand i løpet av natten.

- Det har vært innbrudd i tre biler. Politiet kommer til å undersøke åstedet, opplyser politiet.

Foreløpig etterforskes de ulike innbruddene og tyveriene som enkeltstående saker, men politiet utelukker ikke at det kan være en sammenheng.

Ser etter sammenheng

- I utgangspunktet etterforskes sakene hver for seg, men det er klart at når det skjer så mange innbrudd - på så kort tid - så må vi se om det kan være en sammenheng her, sier Klausen til Agderposten.

Politiet har så langt ikke oversikt over hva som er stjålet fra de forskjellige bilene.

Klokken 10.35 har politiet i Agder også fått melding om at det er stjålet en robotklipper fra Sørlandsparken i løpet av natten. Gressklipperen har en verdi på ca. 35.000 kroner.