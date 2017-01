Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse Bilist kolliderte med elg i Grimstad annonse Elgen stakk til skogs og bilføreren slapp uskadd fra sammenstøtet første nyttårsdag. 01.01.2017 kl 20:00 (Oppdatert 20:12)

Tarald Reinholt Aas

Tlf: 37 00 37 51 Politiet fikk melding om elg-påkjørselen ved Skiftenes klokken 18.44. – Bilen fikk skade på høyre side. Elgen har stukket til skogs, og viltnemda overtar, opplyser operasjonsleder Martin Ugland via Twitter. Det ble ingen personskader. 1844 Skiftenes Grimstad.Sammenstøt mellom bil og elg.Skader høyre side bil - elgen stukket til skogs og viltnemda overtar. Ingen personskade — Agder politi OPS (@AgderOPS) 1. januar 2017 Les også om alt som skjedde natt til første dag av det nye året. annonse