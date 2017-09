Få full digital tilgang til alt innhold i 1 måned for kun 59,- Klikk her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Bilist hang seg på utrykningskjøretøy i over 120 km/t OMVENDT : Her ligger politibilen bak. På E39 var det derimot utrykningskjøretøyet som ble «forfulgt». Illustrasjonsfoto. (Foto: NTB scanpix) Bilisten som tilsynelatende også ville være med på utrykning, ble fratatt førerkortet. 19.09.2017 kl 12:50 (Oppdatert 12:55)

Tarald Reinholt Aas

Tlf: 957 78 354 Det gikk fort – svært fort. Agderposten er ikke kjent med om det var brannvesen, politi eller ambulanse som øvde på utrykning på E39 tirsdag. I alle tilfeller skal den norske sjåføren av en svenskregistrert leiebil skal ha hengt seg på. Ifølge operasjonsleder i Agder-politiet, lå hastigheten på over 120 kilometer i timen i 70-sonen i Søgne. Sperrelinjer ble krysset – også av den sivile bilen som lå på hjul bak blålysene. Og mens utrykningskjøretøyet drev med lovlig kjøreopplæring, så ikke politiet like blidt på «utrykningen» til bilen bak. 34-åringen ble fratatt førerkortet.

