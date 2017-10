Få full digital tilgang til alt innhold i 1 måned for kun 59,- Klikk her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse Bilføreren mistet mobilen på gulvet. Da gikk det galt på E18 i Arendal annonse Den polskregistrerte varebilen havnet utfor veien i Moland i Arendal. Føreren er fratatt førekortet. 21.10.2017 kl 12:50

Tarald Reinholt Aas

Tlf: 957 78 354 – Ingen personskade. Patrulje til stedet. LES OGSÅ Tatt med elektrosjokkvåpen – gikk løs på politibil Klokken var 10.40 da Agder-politiet fikk melding om utforkjøringen på E18 i Arendal. På en særs regnvåt lørdag hadde en polsk varebil havnet ut for veien, men altså uten at personer kom til skade. Fører fortalte siden lovens lange arm at han hadde mistet telefonen på gulvet. Det var da han bøyde seg etter den at bilen havnet utfor veibanen. Med den forklaringen, ble mannen fratatt førerkortet.

annonse