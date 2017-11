Bilfører til sykehus etter utforkjøring i Åmli

Få full digital tilgang til alt innhold i 1 måned for kun 59,- Klikk her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Tarald Reinholt Aas

Tlf: 957 78 354 Trafikkulykken i Åmli ble meldt kort før klokken 19. Har du tips eller bilder? Ta kontakt! Ett kjøretøy er involvert i det som skal være en utforkjøring. Fører er ute av bilen og nødetatene på vei, melder Agder-politiet via Twitter. Klokken 19.40 opplyser operasjonsleder at personen, som var alene i bilen, kjøres til sykehuset i Arendal. Skadeomfanget var da uvisst, men vedkommende var ved bevissthet. Ulykken fant sted på fylkesvei 272 ved Håkedal.

