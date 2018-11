Bilfører tatt av politiet En mann blir anmeldt for kjøring i påvirket tilstand. 03.11.2018 kl 16:49

Jon Andreassen

Tlf: 411 73 822

Politiet meldte om hendelsen på twitter like over halv fem lørdag ettermiddagen, to timer etter at det fant sted.

- Mann anmeldt for kjøring i påvirket tilstand samt uten gyldig førerkort, står det i melding.