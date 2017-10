Få full digital tilgang til alt innhold i 1 måned for kun 59,- Klikk her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Bilfører sitter fastklemt etter ulykke på fylkesvei 405 annonse Politiet melder at en bilfører sitter fastklemt etter at en bil kjørte av veien på fylkesvei 405 i Iveland. 15.10.2017 kl 14:30

Ingmar Brokka Rike

Tlf: 911 86 282 1352: Trafikkulykke FV405 Iveland. En bil av veien og fører delvis fastklemt. Nødetatene er på stedet.

