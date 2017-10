Få full digital tilgang til alt innhold i 1 måned for kun 59,- Klikk her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Bilfører mistet lappen på E18

En bilfører mistet lappen i 90-sone på E18 i Grimstad onsdag ettermiddag.

11.10.2017 kl 20:07

Ingmar Brokka Rike

Det var utrykningspolitiet som målte fartsovertredelsen til bilen på E18 ved Fevikmarka. Bilføreren er anmeldt for å ha kjørt for fort og førerkortet er beslaglagt.

