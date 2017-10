Få full digital tilgang til alt innhold i 1 måned for kun 59,- Klikk her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse Bilfører mistet lappen i 60-sone i Froland annonse En bilfører har mistet lappen i en fartskontroll i 60-sonen ved Frolands Verk. 11.10.2017 kl 21:59

Ingmar Brokka Rike

Tlf: 911 86 282 Operasjonsleder i Agder politidistrikt melder onsdag kveld at UP har hatt fartskontroll i 60-sonen ved Frolands Verk. - Tre førere har fått forenklede forelegg mens en ble anmeldt og fikk førerkortet beslaglagt, opplyser politiet.

annonse