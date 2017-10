Få full digital tilgang til alt innhold i 1 måned for kun 59,- Klikk her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Bilfører mistenkt for kjøring i påvirket tilstand etter ulykke

Politiet meldte søndag ettermiddag om at en bilfører satt fastklemt etter at en bil hadde kjørt av veien på fylkesvei 405 i Iveland. 15.10.2017 kl 14:30

Ingmar Brokka Rike

Tlf: 911 86 282 Politiet meldte klokken 13.52: Trafikkulykke FV405 Iveland. En bil av veien og fører delvis fastklemt. Nødetatene er på stedet. Setesdal brannvesen i Iveland har rykket ut på trafikkulykke som er ved Vatnestrøm. Klokken 15.02 meldte politiet: Mistanke om påvirket tilstand. Tas blodprøve og førerkortbeslag. Kjøres til akuttmottaket.

