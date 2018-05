Bilfører ble tatt i 174 km/t i Arendal i dag Kjørte fort: En bilfører ble målt til 174 kilometer i timen i 90-sonen ved Nedenes torsdag kveld. ILLUSTRASJONSFOTO (Foto: NTB Scanpix) annonse Utrykningspolitiet (UP) beslagla to førerkort under en trafikkontroll i Arendal torsdag kveld. 24.05.2018 kl 22:03

Utrykningspolitiet (UP) avholdt trafikkontroll i 90-sonen ved Nedenes torsdag kveld.

Det ga full uttelling.

- To bilførere anmeldt og har fått førerkortet beslaglagt. Høyeste hastighet var 174 kilometer i timen i 90-sonen, opplyser operasjonsleeder i Agder politidistrikt på Twitter.

I tillegg til de to førerkortbeslagene ble ytterligere seks bilførere ilagt forenklede forelegg for å ha kjørt for fort.