Bilen havnet på taket i Arendal – fører mistet lappen – Dårlige dekk på glatt vei, mente politiet etter rundkastet i Arendal. 11.12.2017 kl 14:38

Tarald Reinholt Aas

Tlf: 957 78 354 Klokken var 12.30 da Agder-politiet fikk melding om utforkjøringen på Eikestøveien ved Totjern i Arendal. Bilen hadde havnet på taket – fører krøp uskadd ut. Kl. 1230, Eikestøveien ved Totjern, bil ut av vei. Politiet til stedet. Ingen personskade. Dårlig dekk på glatt vei. Førerkort beslaglagt. Oppretter sak. — Politiet i Agder (@politiagder) 11. desember 2017 Mistet lappen – Dårlige dekk på glatt vei, konkluderte lovens lange arm. Bilføreren fikk førerkortet beslaglagt. Det opprettes sak. Også tidlig mandag morgen var det en utforkjøring i fylket. Der ble en bilist kjørt til sykehuset i Arendal, med uavklarte skader. Mer fra politiloggen I 9-tiden ble en bilfører stoppet ved Bjorbekk i Arendal, mistenkt for å kjøre i beruset tilstand. Førerkortet ble beslaglagt, sak opprettet. Fartskontroll I tidsrommet 9.30 til 12.00 ble det holdt trafikkontroll på riksvei 9 sør for Evje. Resultatet ble 14 forenklede forelegg, der høyeste målte fart var 113 km/t i 80-sonen. I tillegg ble én person tatt for å kjøre uten gyldig førerkort, tarald.reinholt.aas@agderposten.no

