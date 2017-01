Få full digital tilgang på Agderposten i 1 uke for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Bil tok fyr etter kollisjon STENGT VEI: Riksvei 402 måtte stenges i en kortere periode etter en kollisjon. En av bilene tok fyr etter sammenstøtet. (Foto: Sindre Haugen Mehl/Lillesands-Posten) En bil tok fyr etter en kollisjon i Lillesand mandag ettermiddag. 23.01.2017 kl 15:44 (Oppdatert 16:44) Bjørn Atle Eide Jørund Flaa

Politiet fikk melding om trafikkuhellet klokken 15.15 mandag ettermiddag. - Nordre Vardåsen, Lillesand. Trafikkuhell. 2 biler involvert, opplyser operasjonsleder i Agder politidistrikt. Bil i brann Politiet opplyser videre at det ikke skal være snakk om personskade blant noen av de involverte. - Den ene bilen brenner, nødetater er på vei, opplyser politiet. TOK FYR: En personbil tok fyr etter en kollisjon på riksvei 402 i Lillesand mandag ettermiddag. Foto: Sindre Haugen Mehl/Lillesands-Posten Klokken 15.30 er brannvesenet fremme på stedet. - Brannvesenet har kontroll på bilbrannen, informerer politiet klokken 15.40. - Blendet av solen Klokken 15.49 opplyser politiet at sjåføren av den ene bilen skal ha forklart at vedkommende ble blendet av sola og kjørte inn i bilen foran seg. STENGT VEI: Riksvei 402 ble stengt i en kortere periode etter ulykken. Foto: Sindre Haugen Mehl/Lillesands-Posten - Tre personer involvert, de sjekkes av ambulansepersonell på stedet, sier operasjonsleder. Bilbrannen er slukket og bilberging er rekvirert, opplyser politiet. Veien var stengt i en kortere periode mens bilen sto i flammer, men er åpnet igjen.