Bil snurret rundt på E18 En personbil snurret på E18 i Grimstad søndag morgen. 03.09.2017 kl 13:29 (Oppdatert 13:53)

Ingmar Brokka Rike

Tlf: 911 86 282 Politiet fikk melding om hendelsen i Grimstad klokken 07.40. - Melding om trafikkuhell på E-18 ved Ribe, skrev operasjonsleder i Agder politidistrikt. Bilen snurret i vestgående retning. Det er ingen personskade i forbindelse med ulykken. Bilberging rykket ut og hentet bilen. Tyveri av slangetrommel Søndag klokken 11.30 fikk politiet melding om tyveri av en slangetrommel av merke Gardena. Tyveriet skjedde fra en fritidsbolig på Dyvigodden. Forholdet vil bli anmeldt.

