Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for 99 kroner. Få umiddelbar tilgang Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse Bil skled av speilglatt vei annonse Lørdag ettermiddag fikk politiet melding om trafikkulykke i Vegårshei. Bilføreren ble ikke alvorlig skadet. 04.02.2017 kl 13:42 (Oppdatert 13:51)

Ingmar Brokka Rike

Tlf: 911 86 282 Politiet meldte om ulykken på Vegårshei klokken 12.10. Trafikkulykken skjedde på fylkesvei 414. - Bil av veien. Ikke alvorlige skader, skriver operasjonsleder. Politiet opplyser at bilføreren sjekkes av ambulanse. Det er speilglatt på stedet. - Veitrafikksentralen er varslet om at det er meget glatt på veien, legger politiet til. annonse