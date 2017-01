Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Bil skled av glatt vei – traff tre med førersiden

Det var to personer i bilen som endte utfor veien i Birkenes.

09.01.2017 kl 10:00 (Oppdatert 10:05)

Tarald Reinholt Aas

Tlf: 37 00 37 51 Et enslig kjøretøy er involvert i ulykken på fylkesvei 256 ved Tveide, som ble meldt klokken 9.07. Etter å ha sklidd av en glatt veibane, traff bilen et tre med førersiden, melder politiet. Har du tips eller bilder? Ta kontakt! Klokken 9.53 er nøtetatene på stedet: – Helsepersonell behandler én person, sier politiets operasjonsleder Martin Ugland til Agderposten, og gjengir meldinger fra stedet om glatt veibane. Det var to personer i bilen: Passasjeren ser ut til å være uskadd, mens skadeomfanget hos føreren foreløpig er ukjent. Saken oppdateres annonse