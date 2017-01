Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Bil skled av glatt vei – traff tre Det var to personer i bilen som endte utfor veien i Birkenes. En kvinne er fløyet til sykehus med det som skal være alvorlige skader. 09.01.2017 kl 10:00 (Oppdatert 11:06)

Tarald Reinholt Aas

Tlf: 37 00 37 51 Et enslig kjøretøy er involvert i ulykken ved fylkesvei 256 ved Tveide, som ble meldt klokken 9.07. Etter å ha sklidd av en glatt veibane, traff bilen et tre, melder politiet. Har du tips eller bilder? Ta kontakt! Klokken 9.53 er nøtetatene på stedet: – Helsepersonell behandler én person, sier politiets operasjonsleder Martin Ugland til Agderposten, og gjengir meldinger fra stedet om glatt veibane. Det var to personer i bilen: Passasjeren ser ut til å være uskadd, men tilstanden til føreren skal være alvorlig, opplyser politi på stedet til Fædrelandsvennen. Kvinnen ble fløyet med luftambulanse til sykehus. Ulykken skjedde på en sidevei til fylkesvei 256, ifølge avisen. Saken oppdateres annonse