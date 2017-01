Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse Bil på taket på riksvei 9 annonse En kvinne i 20-årene er kjørt til sykehus etter at en bil har havnet på taket på riksvei 9 ved Bjørnarå i Bykle kommune tirsdag ettermiddag. 03.01.2017 kl 13:46 (Oppdatert 13:51)

Ingmar Brokka Rike

Tlf: 37 00 37 83 Agder politidistrikt melder at ulykken på riksvei 9 skjedde klokken 12.56. Politiet skriver at bilen har havnet på taket rett før Bjørnarå som ligger ved grensen mellom Valle kommune og Bykle kommune. Nødetatene er på stedet. Bilfører er ute av bilen og sjekkes av lege. Bilberger er på vei, melder operasjonsleder. annonse